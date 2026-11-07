Прокурорка отримала звіт про загибель трьох військових в Уругваї — The Rio Times

Прокурорка Гільєрміна Чоуї у Фрай-Бентосі, Уругвай, 6 листопада отримала терміновий звіт армії щодо загибелі трьох військових під час нічного запливу на річці Уругвай. Документ передали через Генеральну прокуратуру після того, як його отримало Міністерство оборони, повідомляє The Rio Times.

Тренування на річці Уругвай

Військові загинули наприкінці жовтня під час 64-го курсу тактичних водолазів поблизу Фрай-Бентоса в департаменті Ріо-Негро. Загиблими названі Матіас Васелла, а також капрали Карлос Леандро Гомес і Хуан Роча.

Командувач армії генерал Маріо Стевенацці заявив, що учасники запливу були прив'язані до однієї мотузки, а частина військових залишилася під водою. За даними видання, мотузку перерізали після того, як деякі учасники заплуталися. Одного військовослужбовця вдалося врятувати, тіла трьох інших згодом знайшли в річці. Причину загибелі ще встановлюють.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Окреме кримінальне розслідування

Після загибелі військових армія розпочала термінове внутрішнє адміністративне розслідування. Воно мало встановити, як планували та санкціонували навчання, які заходи безпеки передбачили і як відбувалося реагування на надзвичайну ситуацію.

Готовий звіт також має надійти міністерці оборони Сандрі Ласо, яка розглядатиме питання можливої відповідальності. Водночас розслідування прокуратури триває окремо від армійської перевірки. Прокурорка Чоуї має проаналізувати переданий документ у найближчі дні.

Жалоба в країні

Уряд Уругваю оголосив 3 і 4 листопада днями національної жалоби. Прапори на державних будівлях, у казармах, на авіабазах і військових кораблях приспустили. Єдиний уцілілий, другий лейтенант Браян Руїс, залишив відділення інтенсивної терапії та перебуває у звичайній палаті Військового госпіталю в Монтевідео.

Читай нас у