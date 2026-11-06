Промислове виробництво Німеччини у вересні зросло на 0,7% — Anadolu Agency

У Німеччині промислове виробництво у вересні зросло на 0,7% проти серпня, тоді як ринок очікував відсутності змін. Дані оприлюднило Федеральне статистичне управління Німеччини Destatis, повідомляє Anadolu Agency.

Виробництво автомобілів зросло на 17,1%

Головним чинником вересневого підвищення став стрибок автомобільного виробництва на 17,1%. Галузь відновилася після слабших показників двох попередніх місяців, коли на обсяги випуску впливали модернізація заводів і літні перерви в роботі.

Виробництво фармацевтичної продукції також зросло — на 8% після двох місяців спаду. У серпні промисловий випуск зріс на 1%, однак цей показник переглянули в бік зниження.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Будівництво та машинобудування скоротилися

Водночас обсяги будівельних робіт у вересні зменшилися на 2,6%, а виробництво машин та обладнання впало на 6,5%. Це стало розворотом після серпневого зростання цього сегмента на 5,8%.

Без урахування енергетики та будівництва базове виробництво у промисловості збільшилося на 1,7% у місячному вимірі. У річному вимірі промислове виробництво Німеччини у вересні зросло на 0,4%.

Читай нас у