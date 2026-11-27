У Китаї прибутки промислових підприємств у жовтні 2026 року зросли на 20,1% порівняно з жовтнем попереднього року. Такі дані у п’ятницю оприлюднило Національне бюро статистики Китаю, повідомляє CNBC.

Це найвищий темп зростання з травня. Жовтневе збільшення прибутків також стало продовженням імпульсу, зафіксованого попереднього місяця.

Дані за десять місяців

За перші десять місяців 2026 року прибутки промислових компаній країни збільшилися на 16% у річному вимірі.

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Розрив між секторами

CNBC характеризує економіку Китаю як таку, що розвивається у двох темпах. Виробництво, пов’язане зі штучним інтелектом, та експорт підтримують зростання.

Водночас споживання домогосподарств відстає. Між технологічним виробництвом і секторами, орієнтованими на споживачів, зберігається значний розрив. За повідомленням видання, саме ця різниця між секторами супроводжує прискорення промислових прибутків у жовтні в Китаї.

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