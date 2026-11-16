Промисловість Румунії у третьому кварталі скоротилася на 4,5% — Romania Insider

Промислове виробництво в Румунії у третьому кварталі скоротилося на 4,5% порівняно з відповідним кварталом попереднього року. За даними Romania Insider, статистичне відомство INS зафіксувало погіршення 12-місячної динаміки: спад становив 2,9% проти 0,9% наприкінці 2025 року.

Виробництво падає третій квартал поспіль

З урахуванням сезонних коливань промисловий випуск у третьому кварталі зменшився на 2,4% порівняно з попереднім кварталом. Це стало третім послідовним квартальним зниженням показника після спадів у двох попередніх кварталах.

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Найбільше скорочення у переробній промисловості

Переробна промисловість продемонструвала гірший результат, ніж промисловість загалом. Її випуск у третьому кварталі знизився на 5,5% у річному вимірі, а 12-місячний спад у секторі становив 3,8%.

Водночас індекс ділової активності PMI протягом усіх трьох місяців кварталу залишався в зоні зростання. Попри це, дані INS свідчать про скорочення фактичного промислового випуску, зокрема у переробному секторі.

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