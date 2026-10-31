Проповідник Закір Наїк виправдав обмеження освіти для дівчат — NDTV

Індійський ісламський проповідник Закір Наїк публічно виправдав обмеження доступу дівчат до середньої та вищої освіти в Афганістані. У відео, яке поширюють у соцмережах, він заявив, що медіа нібито неправильно висвітлюють ситуацію в країні, повідомляє NDTV World.

Наїк стверджував, що адміністрація «Талібану» не заборонила освіту для дівчат, а лише відклала навчання у старших класах і закладах вищої освіти до встановлення безпечних умов. За його словами, початкова освіта відкрита до шостого класу, тоді як продовження навчання призупинене через нестачу жінок-викладачок і безпечного середовища. Також він заявив, що афганські жінки здобувають магістерські й докторські ступені з ісламських наук та шаріату.

Критика заяв проповідника

Пакистанський освітній активіст і батько Малали Юсуфзай Зіауддін Юсуфзай назвав ці слова глибоко тривожними та розчаровуючими. Він зазначив, що подання безстрокової заборони як відтермінування і посилання на брак викладачок не є переконливим виправданням.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Колишня депутатка парламенту Афганістану Маріам Сулейманхіль, яка перебуває у вигнанні, іронічно відреагувала на аргументи Наїка. Вона звернула увагу на його твердження про нестачу жінок-викладачок, зазначивши, що «Талібан» обмежив роботу жінок-викладачок.

Дані UNICEF про освіту дівчат

За даними UNICEF, із вересня 2021 року понад 2,6 млн афганських дівчат не мають доступу до середньої освіти. Організація заявляє, що Афганістан залишається єдиною країною у світі, де для дівчат і жінок фактично закриті середня та вища освіта.

Читай нас у