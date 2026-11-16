ProPublica: компанії США спрямовують повернення мит Трампа на бонуси — The Guardian

Щонайменше дев’ять компаній у США заявляли про отримання відшкодувань за мита, запроваджені адміністрацією Дональда Трампа, та про спрямування частини цих коштів на винагороди керівництву. Про це свідчить розслідування ProPublica, про яке повідомляє The Guardian.

Відшкодування та бонуси

ProPublica проаналізувала фінансові документи компаній і записи конференц-дзвінків щодо їхніх результатів. Видання встановило, що частина підприємств, які раніше пояснювали підвищення цін для споживачів імпортними митами, не уточнювала, чи повертатиме отримані компенсації клієнтам.

Виробник інструментів Stanley Black & Decker, який продає, зокрема, пилососи, електродрилі та вимірювальні стрічки, очікує щонайменше 298 млн доларів митних відшкодувань. У фінансовому розкритті компанія зазначила, що отримане відшкодування частково було нівельоване безпосередньо пов’язаними витратами на змінну стимулювальну винагороду. Керівники мереж TJMaxx і Marshalls, які також мають отримати відшкодування, повідомляли про аналогічне спрямування частини коштів, зазначає ProPublica.

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Повернення митних платежів

Після рішення Верховного суду США, який визнав так звані мита Дня визволення незаконними через перевищення президентських повноважень, адміністрація Трампа від серпня повернула компаніям щонайменше 100 млрд доларів. Це приблизно 60% із близько 131 млрд доларів митних платежів.

За даними ProPublica, адміністрація не оприлюднила перелік компаній, які отримують відшкодування. Деякі підприємства одразу після рішення суду подали позови до уряду США. Трамп водночас заявляв, що запам’ятає компанії, які вимагали компенсацій, і хвалив тих, хто не поспішав із такими зверненнями.

Федеральний резервний банк Нью-Йорка оцінював, що 26% підвищення мит переноситься на споживчі ціни. Yale Budget Lab, зі свого боку, підрахував, що за чинного законодавства мита коштують американським домогосподарствам близько 900 доларів на рік.

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