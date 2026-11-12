Пропуск дози АПФ-інгібіторів і БРА знизив гіпотензію під час операцій — News-Medical

У Китаї пропуск ранкової дози інгібіторів ангіотензинперетворювального ферменту (АПФ) або блокаторів рецепторів ангіотензину (БРА) перед некардіологічною операцією зменшив частоту артеріальної гіпотензії, що потребувала лікування під час втручання. Про результати рандомізованого дослідження, опублікованого в The BMJ, повідомляє News-Medical.

Як проводили дослідження

У випробуванні взяли участь 2012 пацієнтів віком від 60 до 80 років із артеріальною гіпертензією. Середній вік учасників становив 69 років, 54% були чоловіками. Вони приймали інгібітори АПФ або БРА в середньому десять років і проходили некардіологічні операції під загальною анестезією у п’яти великих китайських лікарнях із листопада 2020 року до грудня 2023 року.

1004 учасники продовжили приймати звичний препарат уранці в день операції, а 1008 отримали ідентичне плацебо. Гіпотензією вважали середній артеріальний тиск нижче 65 мм рт. ст. або його зниження щонайменше на 30% від передопераційного рівня, якщо такий стан потребував лікування.

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Що показали результати

Епізоди гіпотензії зафіксували у 31,2% пацієнтів, які не прийняли ранкову дозу, та у 45,5% тих, хто продовжив терапію. У групі без препарату також була меншою тривалість гіпотензії під час операції — у середньому на 1,3 хвилини — і рідше виникала потреба у вазопресорах: 28,5% проти 41,1%.

Дослідники не виявили статистично значущої різниці між групами щодо післяопераційної гіпотензії, ускладнень протягом 30 днів або смертності. Вони зазначили, що в дослідженні брали участь пацієнти в Китаї, яким проводили некардіологічні операції помірної тривалості, тому результати можуть не поширюватися на операції з дуже високим ризиком або населення інших країн. За учасниками спостерігали лише 30 днів після втручання.

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