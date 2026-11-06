Протести проти дорожнечі життя поширилися країнами ЄС — France 24

Студентські протести у Франції через погіршення умов навчання, нестачу вчителів і проблеми системи освіти переросли у ширшу хвилю невдоволення через вартість життя, недоступне житло та стан державних послуг. Демонстрації також відбулися в Бельгії, Німеччині, Італії, Іспанії та Португалії.

Протести в кількох країнах

Як повідомляє France 24, більшість маршів були мирними. Водночас частина акцій супроводжувалася сутичками, мародерством і руйнуваннями. Дії правоохоронців також зазнали критики через надмірне застосування сили та масові затримання.

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Економічний тиск

Протести відбуваються на тлі економічного тиску в Європі. Франція, друга за розміром економіка Європейського Союзу, має повільні темпи зростання та зростання державного боргу, який, за прогнозом, сягне 120% ВВП до 2027 року.

Інфляція в Європейському Союзі та єврозоні у вересні становила 3,8%, тоді як у 2024 році вона була на рівні 2,1%. У програмі France 24 обговорювали, чи може хвиля протестів перерости у ширшу кризу суспільної довіри до урядів.

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