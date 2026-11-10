Проти Nvidia та Дженсена Хуанга подали запропонований колективний позов — France 24

У понеділок Nvidia та її генеральний директор Дженсен Хуанг стали відповідачами у запропонованому колективному позові, про який повідомляє France 24. Позивачі звинувачують компанію та Хуанга в обмані акціонерів через ймовірне приховування його зв’язків з особою, яку підозрюють у шпигунстві на користь Китаю.

Звинувачення позивачів

Позов має статус запропонованого колективного провадження. Твердження про можливе приховування зв’язків Хуанга є звинуваченнями позивачів і не повинні сприйматися як встановлений факт.

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Оцінка експерта

Директор Інституту Китаю SOAS Стів Цанг у розмові з France 24 заявив, що ця справа також могла бути спрямована на те, щоб спонукати Дженсена Хуанга лобіювати уряд США. За його словами, Хуанг є впливовою фігурою, зокрема за адміністрації Дональда Трампа.

Цанг також висловив думку, що Хуанг дотримувався позиції, сприятливої для розвитку та посилення китайського потенціалу у сфері штучного інтелекту. Це є оцінкою експерта, наведеною в матеріалі France 24.

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