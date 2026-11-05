Проурядові бригади Ємену заявили про знищення трьох установок хуситів — Anadolu Agency

Проурядові «Бригади гігантів» у Ємені заявили про знищення трьох ракетних пускових установок угруповання хуситів та загибель членів їхніх обслуг. Як повідомляє Anadolu Agency, за твердженням бригад, системи були готові до пуску на момент удару.

Заява про операцію

«Бригади гігантів» оприлюднили відео, яке, за їхніми словами, демонструє операцію. Місце її проведення та кількість загиблих членів обслуг не уточнюються. Представники хуситів одразу не коментували ці заяви.

Раніше того ж дня збройні сили Ємену заявили, що в межах операції «Світанок Ємену» провели 1322 операції проти хуситів. Вони також стверджують, що вбили або вивели з ладу близько 340 бійців і командирів угруповання, а також знищили чи пошкодили 114 одиниць військової техніки та обладнання.

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Відновлення бойових дій

За даними звітів ООН, бої між урядовими силами та хуситами відновилися в липні. Внаслідок зіткнень тисячі людей загинули або були поранені, а понад 250 тисяч осіб залишили свої домівки. До цього у країні з квітня 2022 року тривав період відносного затишшя.

Громадянська війна в Ємені триває з 2014 року, коли хусити захопили столицю Сану та кілька провінцій. У березні 2015 року коаліція на чолі із Саудівською Аравією втрутилася на підтримку міжнародно визнаного уряду Ємену.

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