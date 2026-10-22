Провінція Кьонгі планує ліквідувати бюро з питань іммігрантів — Korea Herald

Влада провінції Кьонгі у Південній Кореї планує ліквідувати окреме Бюро іммігрантського суспільства в межах реорганізації та скорочення витрат. Його функції мають передати більшому підрозділу, який опікується питаннями гендерної рівності та сімейної політики. Зміни можуть набути чинності 1 січня після схвалення Провінційною радою Кьонгі, повідомляє Korea Herald.

Підрозділ працював із 2024 року

Бюро створили у липні 2024 року. Воно стало першим у Південній Кореї спеціалізованим підрозділом місцевої влади, призначеним для підтримки іноземних мешканців та інтеграції іммігрантів. Його робота охоплювала політику щодо мігрантів, які прибули до країни через шлюб, іноземних працівників, студентів з-за кордону та натуралізованих громадян країни.

Серед ініціатив бюро були поліпшення житлових і трудових умов для працівників-мігрантів, залучення кваліфікованих іноземних фахівців, підтримка іноземних студентів, допомога дітям іноземних мешканців зі вступом до шкіл та підтримка жінок-мігранток, які зазнали насильства.

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Критика громадських організацій

У Кьонгі зафіксовано найбільшу в країні кількість іноземних мешканців. За даними Міністерства внутрішніх справ і безпеки Південної Кореї за 2024 рік, їх налічувалося 845 тисяч — майже удвічі більше, ніж у Сеулі, де проживав 451 тисяч іноземних мешканців. До цієї категорії відносять іноземних громадян, натуралізованих корейців і народжених у країні дітей іноземних мешканців.

Частка таких жителів у населенні провінції становила 6,1%, що було другим показником у країні після провінції Південна Чхунчхон. Громадські організації та експерти застерегли, що ліквідація самостійного бюро може послабити інтеграційні програми та знизити пріоритетність потреб мігрантів, які не належать до категорій сімейної чи гендерної політики.

У вересні в поданому до провінційної ради другому додатковому проєкті бюджету асигнування бюро зменшили на 577 млн вон — з 17,98 млрд до 17,4 млрд вон. План реорганізації представили на тлі політики скорочення видатків, яку проводить губернаторка Кьонгі Чху Мі Е після вступу на посаду 1 липня.

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