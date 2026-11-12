Proxima Fusion вивчає виробництво надпровідної стрічки в Німеччині — OilPrice

Німецька компанія Proxima Fusion 28 жовтня в Токіо, Японія, підписала меморандуми про взаєморозуміння з японськими Fujikura та Kyoto Fusioneering. Домовленість із Fujikura стосується високотемпературної надпровідної стрічки, яку використовують у магнітах для утримання плазми в термоядерних реакторах. Угода з Kyoto Fusioneering передбачає розширення співпраці щодо гіротронів для нагрівання плазми потужними мікрохвилями та технологій паливного циклу, повідомляє OilPrice.

План виробництва у Нижній Саксонії

Proxima Fusion разом із Fujikura планує вивчити можливість промислового виробництва такої стрічки в Німеччині. Заплановане підприємство у Нижній Саксонії вартістю 140 млн євро потенційно зможе випускати близько 5 тис. км стрічки на рік до 2030 року.

Компанія оцінює потребу приблизно у 20 тис. км високотемпературної надпровідної стрічки для демонстратора Alpha. Для кожної запланованої електростанції Stellaris потрібно ще близько 40 тис. км матеріалу. Стрічку намотують у магніти, які створюють сильні магнітні поля для стабільного утримання плазми за температури від 100 до 150 млн градусів Цельсія.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Обмежене виробництво та залежність від сировини

Виробництво високотемпературної надпровідної стрічки є складним і дорогим, тому її випускає обмежена кількість компаній. Матеріал зазвичай базується на рідкісноземельному барій-мідному оксиді REBCO; його керамічний надпровідний шар крихкий і чутливий до згинання. Магніти з такого матеріалу також можуть локально втрачати надпровідність, що спричиняє резистивне нагрівання та здатне пошкодити конструкцію.

Для виробництва стрічки потрібні, зокрема, ітрій і гадоліній. За даними OilPrice, Китай забезпечує близько 69% світового видобутку рідкісноземельних елементів і у 2025 році запровадив експортний контроль щодо ітрію, гадолінію та ще п’яти середніх і важких рідкісноземельних елементів.

Proxima Fusion заснували у 2023 році як спіноф Інституту фізики плазми Макса Планка. Компанія розробляє реактори-стеларатори, розраховані на безперервну роботу, на відміну від поширеніших токамаків, що працюють імпульсними циклами.

Читай нас у