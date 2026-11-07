Proxima прагне першою запустити пілотну термоядерну установку — CNBC

Компанія Proxima Fusion прагне першою запустити пілотну установку для термоядерної енергетики та націлена на досягнення чистого приросту енергії на початку 2030-х років. Про це заявив Сьортіно, повідомляє CNBC.

Простота експлуатації

За словами Сьортіно, ключем до прибутковості майбутньої установки має стати якомога простіша експлуатація. Він зазначив, що складність може зберігатися на етапах проєктування та виробництва, однак саму установку потрібно зробити простою в роботі.

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Конкуренція і постачання

Серед конкурентів Proxima Fusion CNBC називає американські Commonwealth Fusion Systems, яку також підтримує Google, та Helion Energy, а також канадську General Fusion. У Китаї діють кілька компаній за держпідтримки, зокрема China Fusion Energy Co., тоді як японський напрям очолює токійська Helical Fusion.

Анн Меттлер із Catalyse Europe наголосила, що ланцюги постачання для термоядерної енергетики необхідно створювати заздалегідь. За її словами, лідерство Європи в цій технології залежатиме від розбудови такого промислового ланцюга, а саму технологію неможливо швидко запустити одним рішенням.

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