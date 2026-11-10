PSD розглядає злиття комун із населенням менш як 3 тисячі — Romania Insider

У Румунії представники Соціал-демократичної партії (PSD), яка очолює уряд, упродовж останніх тижнів представили два окремі сценарії масштабної територіальної реформи. Один із варіантів передбачає об’єднання всіх комун, населення яких не перевищує 3 тисяч осіб.

Мета змін

Як повідомляє Romania Insider, запропоновані зміни можуть допомогти скоротити державні витрати. Питання реформи порушують на тлі намагань Румунії втримати дефіцит нижче цільового показника у 6,2%.

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Заява координатора реформи

Віцепрезидент PSD і координатор партії з питань територіальної реформи Драгош Беня 9 листопада після партійного засідання заявив, що PSD працює над кількома сценаріями об’єднання малих населених пунктів. Він говорив про варіанти злиття невеликих місцевостей у межах підготовки територіальної реформи.

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