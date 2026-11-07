Психіатрка закликала передати медслужбі психдопомогу ув’язненим NSW — ABC News Australia

В Австралії судова психіатриня Керрі Іґл закликала передати відповідальність за психічне здоров’я ув’язнених у в’язницях Нового Південного Уельсу медичній службі Justice Health, а не працівникам пенітенціарної системи. На її думку, співробітники Corrections Services NSW мають виявляти людей у кризі, однак надалі їхнім станом повинні опікуватися фахівці з клінічною підготовкою, повідомляє ABC News.

Нинішня система нагляду

Ув’язнених, яких вважають схильними до самогубства або самоушкодження, нині скеровують до відповідального працівника Corrections Services NSW. Він складає план негайної підтримки, який визначає рівень ризику, місце утримання та інтенсивність нагляду. Людину можуть перевести до безпечної камери, де мінімізовано точки для підвішування, а нагляд здійснюють за допомогою відеокамер і особистих перевірок.

Згодом випадок розглядає група втручання у ризики, до якої входять двоє співробітників Corrections Services NSW та один представник Justice Health. Зазвичай це охоронець, працівник служб і програм пенітенціарної системи та медсестра. Якщо між ними виникає суперечка щодо подальшого поводження з ув’язненим, рішення ухвалює начальник в’язниці.

Іґл, яка є клінічною директоркою Justice Health, але коментувала ситуацію як приватна практикиня, заявила, що ця система не має доказової основи як медичне втручання. Вона наголосила, що працівники виправних установ не мають навичок і підготовки для оцінювання психічного стану, рівня дистресу та клінічних потреб пацієнтів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Висновки розслідувань і дефіцит ліжок

Розслідування ABC виявило десятки висновків коронерів із 2015 року, в яких зафіксовано недоліки в догляді за ув’язненими з психічними розладами. Коронер, який розслідував смерть Саймона Картрайта у 2021 році після 17 днів очікування на ліжко у психіатричному закладі, заявив, що Corrections Services NSW не має перебувати в становищі, коли мусить доглядати за людиною з психічним захворюванням.

За даними Австралійського інституту охорони здоров’я та добробуту за 2020 рік, майже половина людей, які потрапляють до в’язниць Нового Південного Уельсу, мали психічні розлади. Серед таких ув’язнених половина лікувалася від депресії, 39% — від тривожності, 18% — від шизофренії, а 14% — від біполярного розладу.

У жовтні 2023 року уряд Нового Південного Уельсу пообіцяв створити ще 109 ліжок для судово-психіатричної допомоги протягом чотирьох років, що мало збільшити потужність на 50%. Водночас Іґл зазначила, що переведенню ув’язнених до таких закладів заважає чинний порядок, за яким вони залишаються під відповідальністю Corrections Services NSW.

У Corrections Services NSW заявили, що співпрацюють із Justice Health через мультидисциплінарні команди. Представник Justice Health повідомив, що служба має намір дотримуватися медичних принципів, виявляти ризики та поліпшувати доступ ув’язнених до лікування. Міністр виправних установ Анолак Чатівонг заявив, що очікує надання належної медичної та психіатричної допомоги людям під вартою.

Читай нас у