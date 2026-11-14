ПСК вийшов з уряду Курдистанського регіону Іраку — The National

Патріотичний союз Курдистану (ПСК), очолюваний Бафелем Талабані, вийшов зі складу уряду Курдистанського регіону Іраку. Це сталося після відновлення роботи парламенту в Ербілі, який був політично паралізований протягом двох років. Демократична партія Курдистану (ДПК) провела обрання керівництва парламенту, попри бойкот з боку ПСК, повідомляє The National.

ПСК вимагав до парламентського засідання домовитися про розподіл ключових посад. Разом із ним сесію бойкотували Рух національної позиції, Ісламський союз Курдистану та рух «Нове покоління». Прем’єр-міністр Курдистанського регіону Іраку Масрур Барзані закликав усі партії підтримати відновлення роботи парламенту, наголосивши, що цей крок не був спрямований проти будь-якої політичної сили.

Суперечка між двома партіями

ДПК, заснована 1946 року Мустафою Барзані, має основну підтримку в Ербілі та Духоку. Її ключовими представниками є прем’єр Масрур Барзані та президент Курдистанського регіону Нечірван Барзані. ПСК заснував 1975 року Джалал Талабані, який разом з іншими курдськими політиками відійшов від ДПК; партія має сильні позиції насамперед у Сулейманії.

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Суперництво двох сил уже переростало у збройний конфлікт: у 1994 році суперечки щодо територій, політичного впливу та митних доходів призвели до громадянської війни. У 1998 році сторони за посередництва США уклали у Вашингтоні угоду, що припинила бойові дії. До формального об’єднання адміністрацій у 2006 році регіон фактично мав дві адміністрації — одну під контролем ДПК в Ербілі та Духоку, іншу під контролем ПСК у Сулейманії.

Ризики нового поділу

Аналітики зазначають, що нинішні правові й політичні обставини відрізняються від ситуації 1990-х. Конституція Іраку визнає Курдистанський регіон федеральною одиницею, однак не визначає процедури виходу окремих провінцій зі складу вже наявного автономного регіону. За оцінкою дослідника Мохаммеда Саліха, Сулейманія та Халабджа у разі відокремлення без визнання окремим федеральним регіоном могли б втратити значну частину повноважень.

Бафел Талабані назвав розмови про створення двох урядів передчасними та повністю відкинув можливість насильства. Водночас він заявив, що суперечка є давнім конфліктом між двома політичними силами регіону. Представник ДПК висловив сподівання, що сторони зможуть досягти домовленості протягом найближчих тижнів або місяців.

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