PSL створила групу для перезапуску Конституційного трибуналу — RMF24

У Польщі Польська селянська партія (PSL) створила парламентську групу, яка має зайнятися пропозицією «конституційного перезапуску» Конституційного трибуналу. Попередню готовність працювати в ній висловили представники Конфедерації, клубу «Розвиток Плюс», партії «Польща 2050» та депутатського кола «Разом». Водночас «Громадянська коаліція» і «Лівиця» заявили, що не братимуть участі в роботі групи, повідомляє RMF24.

Хто долучиться до роботи

Від Конфедерації у групі PSL мають працювати депутати Гжегож Плачек і Міхал Вавер. Клуб «Розвиток Плюс» делегує Кшиштофа Щуцкого та Павела Яблонського, а «Польщу 2050» представлятиме міністр цифровізації Міхал Граматика. Депутатське коло «Разом» також погодилося долучитися до дискусії.

Співголова «Разом» Адріан Зандберг заявив, що його об’єднання пропонує припинити чинні каденції суддів Трибуналу, обраних обома сторонами політичного спору, та закріпити нові правила на конституційному рівні. Депутатка Ельжбета Буркевич із «Центру» повідомила, що її клуб ще не обговорював це питання. Голова парламентського клубу «Громадянської коаліції» Збігнєв Конвінський заявив, що його політсила не планує брати участь у роботі групи. Очільниця клубу «Лівиці» Анна-Марія Жуковська виступила проти ініціативи, вважаючи, що вона веде до зміни політичної системи країни.

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Що передбачає ініціатива PSL

Проєкт конституційних змін передбачає, що Національні збори Польщі — спільне засідання Сейму і Сенату — на вмотивоване звернення Національної ради судівництва могли б визнати Конституційний трибунал стійко нездатним виконувати свої функції. Для цього потрібно було б рішення більшістю щонайменше у три п’ятих від законодавчого складу Національних зборів, тобто щонайменше 336 голосів.

Після такого рішення Національні збори тією ж кваліфікованою більшістю мали б в одному голосуванні обрати 15 суддів Трибуналу: по п’ять на строки повноважень тривалістю три, шість і дев’ять років. Кандидатури подавав би маршалок Сейму після отримання думок, зокрема перших голів Верховного суду та Вищого адміністративного суду, а також за попередньою згодою президента.

Для внесення проєкту змін до Конституції необхідні підписи щонайменше 92 депутатів. Для остаточного ухвалення поправок потрібні щонайменше дві третини голосів у Сеймі та абсолютна більшість у Сенаті. Партія «Право і справедливість» зі свого боку оголосила про намір створити окрему парламентську групу щодо подій навколо Конституційного трибуналу.

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