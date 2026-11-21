Французький «Парі Сен-Жермен» у Ніцці, Франція, на виїзді переміг «Ніццу» з рахунком 3:2 у матчі чемпіонату Франції. Дезіре Дуе зазнав травми коліна невдовзі після свого гола та залишив поле зі сльозами на очах. Про перебіг матчу повідомляє Channel NewsAsia.

Камбек ПСЖ після раннього гола

«Ніцца» відкрила рахунок на восьмій хвилині: Мохамед Амура завершив першу атаку господарів точним низовим ударом у дальній кут. ПСЖ зрівняв рахунок на 31-й хвилині — Сенні Маюлу реалізував пенальті, призначений за гру рукою після перегляду VAR.

Менш ніж за хвилину Дуе вивів гостей уперед, відзначившись після передачі Ашрафа Хакімі. Через сім хвилин його винесли з поля після того, як він упав, переносячи вагу на праву ногу після руху, який видався звичайним.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Очікують на медичне обстеження

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке заявив, що команді потрібно дочекатися медичних обстежень, однак травма Дуе виглядає серйозною. За його словами, футболіст перебував у роздягальні після матчу.

Усман Дембеле, який вийшов на заміну після місячної перерви, на 85-й хвилині асистував Феррану Торресу, який збільшив перевагу ПСЖ. У компенсований час захисник «Ніцци» Алі Абді скоротив відставання. Після 11 матчів парижани набрали 26 очок і збільшили відрив на вершині таблиці до п’яти балів.

Читай нас у