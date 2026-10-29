Пташина холера спричинила масову загибель пінгвінів Аделі в Антарктиді — NPR

Науковці з’ясували, що масову загибель пінгвінів Аделі на островах Небезпеки біля Антарктичного півострова на початку 2024 року спричинила пташина холера — бактеріальна хвороба, а не пташиний грип. Про це повідомляє NPR.

У березні 2024 року ветеринарний лікар Ральф Ванстрелс із колегами прибув на острови, очікуючи зафіксувати наслідки поширення високопатогенного грипу птиці H5N1. На одній лише посадковій рампі, яку дослідник порівняв за розміром зі злітною смугою аеропорту, команда виявила понад 537 туш пінгвінів. Дослідники оцінюють загальну кількість загиблих пінгвінів Аделі та інших видів птахів у тисячі, однак не змогли провести повний підрахунок, оскільки мали працювати швидко.

Низька концентрація вірусу

Під час експедиції у зразках із тушок справді виявили вірус пташиного грипу, проте його концентрація була низькою. Для нещодавно загиблих птахів це не відповідало очікуваній картині, якби H5N1 був головною причиною їхньої смерті.

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Після повернення експедиції колеги Ванстрелса в Нідерландах дослідили тканини під мікроскопом і виявили бактерії. Вони встановили, що хворобу спричинила бактеріальна інфекція — пташина холера. Результати дослідження опублікували в жовтні в журналі Proceedings of the Royal Society B.

Хвороба, за якою мало стежили

Пташина холера відрізняється від холери у людей. За словами Ванстрелса, штам, пристосований до птахів, не становить значного ризику для людей, але хвороба призводить до загибелі птахів у різних частинах світу, особливо в холодному середовищі, де бактерія добре розмножується.

Дослідники зазначають, що на Антарктичному півострові цю хворобу востаннє шукали 25 років тому. Ванстрелс припускає, що спалахи пташиної холери могли траплятися регулярно, але залишатися непоміченими. Науковці наголошують на потребі відстежувати й інші інфекції, а не зосереджуватися лише на пташиному грипі.

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