PTI готова прийняти підтримку лідера JUI-F у боротьбі з урядом Пакистану — Dawn

Опозиційна партія PTI в Пакистані заявила про готовність прийняти підтримку лідера партії JUI-F Маулани Фазлура Рехмана у боротьбі проти уряду. Про це в Ісламабаді повідомив генеральний секретар PTI Салман Акрам Раджа, пише Dawn.

Позиція PTI

За словами Раджі, PTI готова вітати будь-кого, хто стане на бік партії та підтримає її боротьбу. Він зазначив, що різні політичні сили можуть долучатися до руху на різний час, однак відмовлятися від їхньої підтримки не слід.

Генеральний секретар PTI додав, що партія не вважає Маулану Фазлура Рехмана «рятівником» чи «месією» та не покладає особливих сподівань на когось одного. Водночас PTI прагне розширити свій рух і прийме підтримку лідера JUI-F, якщо він її запропонує.

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Зустрічі з Імраном Ханом

Також PTI заявила, що родичів засновника партії Імрана Хана, який перебуває під вартою, знову не допустили до нього у в'язниці Адіала. Адвокат Аваїс Юнас Чодрі повідомив Dawn, що до в'язниці прибули адвокати Гохар Алі Хан і Салман Акрам Раджа, а також Абдулла Хан, син Узми Ханум, але зустрічі з Імраном Ханом їм не дозволили.

Напередодні баристеру Салману Сафдару, адвокату Імрана Хана, дозволили зустрітися з ув'язненим засновником PTI.

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