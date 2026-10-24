PTI підтвердила Акбара керівником осередку в Хайбер-Пахтунхва — Dawn

У Пакистані партія «Рух за справедливість Пакистану» (PTI) підтвердила, що депутат Національної асамблеї Джунаїд Акбар залишається президентом її провінційного осередку в Хайбер-Пахтунхва. Засідання провінційного кабінету партії за його відсутності проводитиме старший віцепрезидент осередку, сенатор Нурул Хак Кадрі, повідомляє Dawn.

Рішення керівництва PTI

Відповідне повідомлення підписав голова PTI Гохар Алі Хан. У ньому зазначено, що провінційна організація продовжить працювати під керівництвом Акбара, а Кадрі діятиме відповідно до статуту партії. Раніше Кадрі обіймав посаду федерального міністра у справах релігій за уряду PTI.

Генеральний секретар осередку PTI в Хайбер-Пахтунхва Алі Асгар Хан головуватиме на засіданнях у разі відсутності Кадрі. Йому також доручили скликати й очолювати зустрічі інших рівнів провінційної організації, забезпечувати координацію, нагляд і виконання партійних рішень.

PTI окремо заборонила до подальших розпоряджень змінювати склад провінційного кабінету або організаційну структуру осередку.

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Відсутність Акбара і суперечка

Місцеперебування Акбара залишається невідомим після того, як 11 жовтня його, Сохаїла Афріді та інших осіб взяли під превентивне затримання. Це сталося після запровадження центральною владою надзвичайного стану та губернаторського правління в Хайбер-Пахтунхва.

На тлі відсутності Акбара з’являлися повідомлення, що 14 жовтня понад 50 депутатів провінційної асамблеї підтримали висунення колишнього головного міністра Алі Аміна Гандапура виконувачем обов’язків президента осередку.

Повідомлення PTI також з’явилося на тлі публічної суперечки Гандапура з генеральним секретарем партії Салманом Акрамом Раджею щодо можливого призначення нового керівника. Раджа згадав наратив про те, що 68 незгодних із партією членів нібито планували призначити нового президента. Гандапур зі свого боку розкритикував Раджу за нечіткі звинувачення проти однопартійців.

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