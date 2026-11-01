ПТІ просить продовжити подання документів на вибори в Ісламабаді — Dawn

Осередок пакистанської партії Pakistan Tehreek-i-Insaf (ПТІ) в Ісламабаді звернувся до Виборчої комісії Пакистану з вимогою щонайменше на 10 днів продовжити строк подання документів для висування кандидатів на місцевих виборах у столиці. Як повідомляє Dawn, вибори мають відбутися у 125 союзних радах Ісламабада.

Скарги на недоступність бланків

Президент ПТІ в Ісламабаді та член керівного комітету партії Амір Мугал заявив, що кандидати не змогли отримати бланки для висування у п'ятницю, попри оприлюднений виборчою комісією графік.

За його словами, в офісах уповноважених з проведення виборів не було працівників. Він також стверджував, що охоронці в окремих школах та офісах повідомляли кандидатам про можливість отримати бланки лише в понеділок.

Мугал заявив, що претендентам слід дати достатньо часу, аби отримати, заповнити та подати документи.

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Заяви представника ПТІ

Представник ПТІ також стверджував, що уряд і Виборча комісія Пакистану нібито готуються вже вп'яте відкласти або не провести місцеві вибори. Це є позицією політика.

Мугал розкритикував правові умови проведення виборів у столиці, заявивши, що обрані представники місцевого самоврядування матимуть обмежені повноваження, тоді як основні важелі впливу залишаться у бюрократії. Він також заявив, що загальні вибори 2024 року були сфальсифіковані.

За словами Мугала, ПТІ вирішила брати участь у голосуванні після консультацій зі своїми партійними структурами. Він заявив про понад 25 зустрічей за останні три дні, у яких взяли участь більш як 400 партійних посадовців.

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