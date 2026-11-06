PTI закликала виконати судові розпорядження щодо лікування Імрана Хана — Dawn

В Ісламабаді керівний комітет пакистанської партії «Рух за справедливість» (PTI) висловив занепокоєння станом здоров’я ув’язненого засновника партії, колишнього прем’єр-міністра Імрана Хана. Партія закликала головного суддю Пакистану забезпечити дієве виконання судових розпоряджень щодо його лікування, повідомляє Dawn.

Засідання комітету відбулося після повідомлень про те, що артеріальний тиск Хана зріс до 192. У заяві PTI ці дані назвали вкрай тривожними. Представники партії також заявили про недостатні медичні можливості у в’язниці та перешкоди для доступу до Хана його родини й особистих лікарів.

Вимоги PTI

Комітет вимагав надати особистим лікарям Хана негайний і безперешкодний доступ до нього, провести необхідні медичні обстеження та діагностичні тести, а також перевести його до лікарні Shifa International в Ісламабаді для повного обстеження і лікування.

У PTI наголосили, що захист здоров’я та життя Хана є невідкладним гуманітарним питанням. Партія також закликала своїх депутатів, партійні осередки та функціонерів порушувати питання його лікування і прав у парламенті, провінційних асамблеях та на інших майданчиках.

Попереднє рішення Верховного суду

Імран Хан перебуває під вартою з серпня 2023 року. Наприкінці січня стало відомо про його захворювання правого ока — оклюзію центральної вени сітківки, після чого його кілька разів доправляли до лікарні.

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18 серпня Верховний суд Пакистану розпорядився перевести експрем’єра до Shifa International Hospital. У додатку до звіту тюремної адміністрації зазначалося, що лікар Пакистанського інституту медичних наук 1 серпня оглянув Хана, який скаржився на неконтрольовані коливання артеріального тиску, серцебиття, головний біль і неспокій.

Медична рада, яка оглядала Хана 10 серпня, рекомендувала щоденні годинні прогулянки, доступ до газет, журналів, телебачення та книжок, а також частіші зустрічі з найближчими родичами або дружиною. На думку ради, це могло б допомогти контролювати тривожність і артеріальний тиск.

Водночас влада доправила Хана до державного Pakistan Institute of Medical Sciences, після чого повернула до в’язниці. Міністр інформації Аттаулла Тарар пояснював відправлення до іншої лікарні безпековою ситуацією, яку, за його словами, створили прихильники PTI дорогою до медзакладу та біля нього. У партії ці твердження заперечили й звинуватили уряд у навмисному невиконанні судових розпоряджень.

Керівний комітет PTI також висловив занепокоєння станом ув’язненого віцеголови партії Шаха Махмуда Куреші після його падіння у в’язниці та закликав негайно перевести його до лікарні для повного обстеження й лікування.

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