Публічні записи Microsoft пов’язали домен CRPC з NJF LLC — The Guardian

У США публічні записи Microsoft показували, що домен College Republican Patriot Coalition (CRPC), яка заявляє про 31 афілійовану студентську групу в 14 штатах, був прив’язаний до облікового запису Microsoft 365 компанії NJF LLC. Цією компанією керує білий націоналіст Нік Фуентес, повідомляє The Guardian.

За даними видання, до ранку понеділка публічні записи входу Microsoft відображали домен CRPC в обліковому записі, зареєстрованому на NJF LLC. Ця компанія також керує персональним сайтом Фуентеса та його онлайн-магазином. Увечері понеділка, після того як журналісти надіслали запити Фуентесу та коаліції, домен CRPC перестав відображатися в цьому обліковому записі, а код верифікації Microsoft видалили з його налаштувань. Водночас домени Фуентеса залишилися в акаунті.

Зв’язок із компанією Фуентеса

CRPC не називає своїх керівників публічно й не пов’язана з відомою зареєстрованою юридичною або організаційною структурою. Раніше коаліція натякала на зв’язки з Фуентесом, однак спільний обліковий запис Microsoft став першим підтвердженим операційним зв’язком, про який повідомило The Guardian.

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Аналітик Political Research Associates Бен Лорбер заявив виданню, що Фуентес радить молодим прихильникам вступати до консервативних організацій, наближених до політичного істеблішменту, та приховувати або применшувати найрадикальніші погляди. Фуентес сформував аудиторію руху Groypers серед молодих чоловіків завдяки своєму онлайн-шоу America First.

Студентські групи коаліції

У заяві після проміжних виборів CRPC перелічила 31 студентську республіканську групу, зокрема осередки в Університеті Флориди, Клемсонському університеті та Університеті штату Айова, а також федерації у Джорджії, Меріленді, Нью-Йорку, Теннессі та Вірджинії. Багато з них також входять до College Republicans of America.

Осередок College Republicans в Університеті Флориди цього року спільно з CRPC опублікував вісім дописів в Instagram. У березні університет деактивував осередок після появи фотографій, на яких його учасники, за повідомленнями, демонстрували нацистські вітання та позували з Фуентесом і блогером Майроном Гейнсом. Університет повідомив, що Федерація College Republicans Флориди заявила про розпуск місцевого осередку. За даними The Guardian, керівництво федерації послалося на систематичну поведінку, що порушувала її правила й цінності, зокрема на нещодавній антисемітський жест.

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