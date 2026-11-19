Лідер держави-агресора Росії Володимир Путін на зустрічі економічних лідерів АТЕС у китайському Шеньчжені заявив, що форум має задати об’єднавчий тон в умовах фрагментації світової економіки. Він закликав учасників виробити конструктивний порядок денний для співпраці, повідомляє Anadolu Agency.

Шеньчженська декларація

За словами Путіна, Росія підтримує проєкт підсумкової Шеньчженської декларації, підготовлений для схвалення учасниками зустрічі. Він також назвав партнерство з економіками Азійсько-Тихоокеанського регіону стратегічним курсом для Росії та заявив, що країна є невід’ємною частиною регіону.

Путін сказав, що Азійсько-Тихоокеанський регіон став одним із рушіїв світового розвитку. Він навів прогноз, за яким економічне зростання економік-учасниць АТЕС цього року може сягнути 4,8%, що, за його словами, суттєво перевищує середньосвітові показники.

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Співпраця та логістика

Російський лідер заявив про зацікавленість у тісній співпраці з учасниками АТЕС у наукоємних галузях, зокрема в ядерній енергетиці. Він також повідомив про готовність ділитися цифровим досвідом і напрацюваннями у сфері штучного інтелекту за умов захисту суверенітету та безпеки даних.

Окремо Путін запросив економіки регіону активніше користуватися логістичними маршрутами, які розвиває Росія. За його словами, за останні десятиліття з партнерами по форуму реалізували понад 80 взаємовигідних проєктів та ініціатив.

АТЕС, заснований 1989 року, об’єднує 21 економіку, зокрема Китай, США, Росію, Японію, Південну Корею, Австралію, Канаду, Індонезію, Малайзію та В’єтнам.

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