Путін передав частки JTI в чотирьох компаніях під тимчасове управління — Channel NewsAsia

Президент Росії — держави-агресора — Володимир Путін указом передав частки Japan Tobacco International у чотирьох російських компаніях під тимчасове управління. Їх передали в управління російській компанії Industrial Assets, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.

Указ щодо чотирьох компаній

У документі не вказано причин такого рішення. Раніше Кремль пов’язував подібні кроки з діями держав, які російська влада називає «недружніми».

Japan Tobacco International входить до Japan Tobacco Inc. Компанія називає себе найбільшим виробником тютюнової продукції в Росії за обсягом продажів. JTI не відповіла одразу на запит про коментар щодо указу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Попередні передачі активів

У вересні російська влада передала під тимчасове управління активи швейцарської продовольчої компанії Nestle, німецького гуртового продавця Metro AG та французького ритейлера Auchan. У жовтні Москва взяла під контроль російські активи ще чотирьох європейських компаній.

Російська влада пояснювала жовтневе рішення підтримкою європейськими країнами України та тим, що назвала незаконним відчуженням російської власності. У жовтні МЗС Росії також назвало продаж японською компанією безпілотників Україні ворожим кроком і попередило про жорстку відповідь. Минулого місяця Росія повідомила про затримання японського журналіста на Сахаліні за підозрою у шпигунстві.

Читай нас у