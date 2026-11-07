Путін розширив тимчасове управління структурами JTI в Росії — Channel NewsAsia

Президент Російської Федерації — держави-агресора — Володимир Путін розширив перелік структур Japan Tobacco International (JTI), переданих під тимчасове управління в Росії. До чотирьох компаній, зазначених у первинному указі, додали ще три структури, повідомляє Channel NewsAsia.

Що передбачають укази

У четвер Путін підписав указ про передання російських активів JTI під тимчасове управління. Частки в чотирьох компаніях групи передали під управління російської компанії Industrial Assets.

Окремий указ, опублікований уночі, поширив цей захід ще на три компанії, які належать JTI Investments Sarl. За даними агентства Interfax, ці структури виконували імпортні, управлінські та холдингові функції.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Позиція компанії

Керівник Industrial Assets Антон Пивоваров заявив російському виданню RBC, що компанія прагнутиме зберегти виробництво, наявні трудові колективи та безперервно виконувати зобов’язання перед працівниками й діловими партнерами.

Укази не містять пояснення причин такого рішення. Раніше Кремль пов’язував подібне вилучення активів із діями держав, які Росія вважає недружніми.

JTI повідомила після оприлюднення першого указу, що знає про рішення та оцінює ситуацію і можливі варіанти дій, надаючи пріоритет інтересам зацікавлених сторін, передусім працівників. JTI входить до Japan Tobacco Inc., близько 37% акцій якої належить уряду Японії. Російський бізнес забезпечує приблизно 10% виручки Japan Tobacco Group і близько 25% її операційного прибутку.

Читай нас у