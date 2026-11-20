Президент Росії — держави-агресора — Володимир Путін заявив, що Москва не погоджуватиметься на припинення атак на енергетичні об’єкти та судноплавство після ударів України по Керченському мосту в тимчасово окупованому Криму, який є частиною України. Про це він сказав у китайському Шеньчжені після переговорів із лідерами Китаю та США, повідомляє The Japan Times.

За словами Путіна, він доручав Раді безпеки РФ розглянути можливу угоду про припинення атак на морі та по енергетичній інфраструктурі. Однак після ударів по мосту, як стверджує російський президент, таких домовленостей не буде. Він також заявив, що Росія відповість на атаки.

Удар по мосту

Українські військові підтвердили новий удар по автомобільно-залізничному Керченському мосту, незаконно збудованому Росією на тимчасово окупованій території України. Генеральний штаб ЗСУ заявив про застосування ракет «Нептун» для ураження залізничних колій на споруді, яку назвав символом окупації Криму. За даними видання, про постраждалих не повідомляли.

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Це був третій удар по мосту за тиждень, після якого рух поїздів ненадовго зупиняли. Раніше у вівторок українські дрони та ракети, за даними відео й знімків, зруйнували центральний автомобільний проліт мосту.

Оцінки ремонту

Віцепрем’єр уряду РФ Марат Хуснуллін заявив російському державному телебаченню, що для оцінки строків ремонту знадобиться близько тижня. За його словами, частину ділянок можуть відновити протягом одного-двох місяців.

Водночас інженерка данської консалтингової компанії COWI Інгер Крон вважає, що заміна приблизно 227-метрового дорожнього прольоту та арки може тривати понад рік. Вона пояснила, що для цього необхідно виготовити нову велику сталеву конструкцію, а тимчасове рішення з опорами могло б ускладнити прохід суден під мостом.

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