Qantas готується скоротити 850 робочих місць в Австралії — The Guardian

Австралійська авіакомпанія Qantas готується скоротити 850 робочих місць у країні та передати частину функцій команді компанії Accenture в Індії. Зміни є частиною модернізації бек-офісних систем, процесів і даних із більшими інвестиціями у технології та штучний інтелект.

Угода з Accenture

Як повідомляє The Guardian, Qantas уклала з Accenture багаторічну угоду щодо оновлення бек-офісних систем. Частину послуг планують передати великій індійській команді компанії Accenture.

Генеральна директорка Qantas Ванесса Гадсон заявила, що перевізник проведе консультації з працівниками, яких можуть торкнутися зміни, та профспілками перед остаточним ухваленням рішень. Перші зміни мають набути чинності до середини наступного року. За її словами, темпи й масштаб технологічних змін є безпрецедентними для бізнесу, а рішення не пов’язане з внеском чи відданістю працівників.

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Скорочення в австралійських компаніях

План Qantas став третім великим оголошенням про корпоративну реструктуризацію в Австралії за три тижні після заяв National Australia Bank і Canva. У NAB зміни стосуються 2 500 посад, у Canva — 1 200. Разом у трьох компаніях скорочення, переміщення або реструктуризація зачепили близько 4 550 корпоративних робочих місць.

Реструктуризація Qantas відбувається на тлі зростання вартості авіаційного пального. Компанія раніше зазначала, що попит клієнтів залишається стійким, однак вона й надалі коригуватиме тарифи та обсяги перевезень у відповідь на витрати на пальне.

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