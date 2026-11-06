Qantas зменшить внутрішню місткість на 4% через вартість пального — ABC News Australia

Група Qantas заявила, що у 2027 фінансовому році скоротить сукупну місткість внутрішніх перевезень Qantas і Jetstar на 4% та надалі коригуватиме тарифи у відповідь на зростання вартості пального. Про це йдеться в матеріалі ABC News про оновлення компанії для ринку, оприлюднене напередодні річних зборів акціонерів.

Витрати на пальне

У Qantas очікують, що витрати на пальне в першій половині нового фінансового року становитимуть $3,8 млрд. Компанія також продовжила хеджування приблизно 85% річних витрат на пальне, переважно з використанням нафти Brent.

За даними ABC News, ціна Brent перевищила $100 за барель, тоді як до атаки США на Іран у лютому становила близько $60. У Qantas заявили, що ціни на пальне, як очікується, залишатимуться високими протягом 2027 фінансового року. Компанія пов'язує зростання витрат із війною на Близькому Сході.

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Попит і фінансові показники

Попри заплановане скорочення, Qantas повідомила про стійкий попит на міжнародні та внутрішні подорожі. За оцінкою перевізника, міжнародний попит підтримують клієнти, які переорієнтовують поїздки з Близького Сходу на інші напрямки. Корпоративні та державні поїздки, за даними компанії, залишаються стабільними та перебувають під наглядом.

У квітні група вже скорочувала місткість внутрішніх перевезень і підвищувала тарифи через витрати на пальне. У серпні Qantas відзвітувала про чистий прибуток за 2025/26 фінансовий рік у $1,3 млрд, що майже на 20% менше, ніж роком раніше. Базовий прибуток до оподаткування знизився майже на 14% — до $2,1 млрд, водночас виручка зросла на 7%, до $25,5 млрд.

Компанія також скасувала запланований викуп власних акцій на $150 млн. Капітальні витрати Qantas, за її прогнозом, будуть на нижній межі раніше заявленого діапазону від $4,3 млрд до $4,6 млрд.

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