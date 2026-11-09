QatarEnergy домовилася придбати 25% у нафтовому блоці в Намібії — The National
Катарська державна енергетична компанія QatarEnergy домовилася придбати 25% частку в офшорній ліцензійній ділянці Petroleum Exploration License 0082 (PEL82) у Намібії, яку утримує американська Chevron. Про це повідомляє The National.
Розподіл часток у проєкті
Після завершення угоди Chevron збереже 55% у PEL82. Намібійські Namcor і Custos Energy матимуть по 10% часток. Операція потребує стандартних регуляторних погоджень.
Ліцензія PEL82 охоплює блоки 2112B та 2212A. Її площа становить близько 11 450 квадратних кілометрів у морі біля узбережжя Намібії, а глибина в межах ділянки коливається від 350 до 2300 метрів.
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Державний міністр Катару з питань енергетики та генеральний директор QatarEnergy Саад аль-Каабі заявив, що угода має зміцнити відносини компанії з Chevron і розширити та диверсифікувати присутність QatarEnergy у Намібії.
Розвідка в басейні Оранж
Намібія стає одним із центрів нафтогазової розвідки в Африці після нових відкриттів в офшорному басейні Оранж. За наведеними в матеріалі оцінками, ці відкриття можуть містити близько 11 млрд барелів легкої нафти та 2,2 трлн кубічних футів природного газу.
Міжнародна торгова адміністрація США зазначає, що в разі комерційного підтвердження родовищ нові відкриття потенційно можуть більш ніж удвічі збільшити валовий внутрішній продукт Намібії до 2040 року. QatarEnergy також працює в Намібії над розвідувальними блоками разом із Shell і французькою TotalEnergies.