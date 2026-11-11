QuantumScape представила платформу Osprey з ресурсом 1000 циклів — Electrek

Компанія QuantumScape представила платформу Osprey для повністю твердотільних акумуляторних елементів. За заявою компанії, двошаровий елемент витримав 1000 повних циклів заряджання та розряджання, зберігши приблизно 80% початкової місткості за зовнішнього тиску в одну атмосферу, повідомляє Electrek.

У новій конструкції QuantumScape замінила рідкий католіт у катоді на твердий сульфідний електроліт. Компанія зберегла керамічний сепаратор і безанодну архітектуру: під час першого заряджання літій осаджується на боці сепаратора. У платформі QSE, зокрема в елементі QSE-5, застосовують катод із високонікелевого NMC та рідкий католіт, тому вона не є повністю твердотільною системою.

Випробування двошарового елемента

Тест на 1000 циклів провели на двошаровому елементі з катодом розміром 50 на 65 мм — такої самої площі, як у QSE-5. Випробування відбувалося за температури 30°C, у діапазоні заряду від 0% до 100%, зі швидкістю 1C під час заряджання і розряджання. Поверхневе навантаження катода становило 5,5 мА·год/см².

Водночас це був невеликий лабораторний елемент: за оцінкою Electrek, його місткість становить близько 0,3–0,4 А·год, тоді як QSE-5 має приблизно 5 А·год. QuantumScape наголошує на роботі за низького зовнішнього тиску, оскільки сульфідні системи часто потребують сильного механічного стискання для підтримання контакту між компонентами. За розрахунком компанії, тиск у 20 атмосфер на елемент розміром 10 на 24,2 см відповідає силі приблизно 5000 кгс і потребує масивних сталевих пластин та стяжок у батарейному блоці.

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Умови заявлених характеристик

П'ятихвилинне заряджання з 10% до 80%, про яке повідомляла QuantumScape, продемонстрували за швидкості 10C та температури 80°C. Даних про аналогічний результат за кімнатної температури компанія не оприлюднила. Роботу за температури до −20°C перевіряли на одношаровому елементі з катодом 21 на 21 мм: за повільного розряджання C/3 він зберіг 68% місткості, виміряної за кімнатної температури.

Показник енергетичної щільності до 1100 Вт·год/л є прогнозом QuantumScape. Підтвердний тест із катодом високого навантаження проводили на елементі розміром 11 мм, за тиску три атмосфери та протягом 100 циклів. Платформу Osprey поки що продемонстровано в лабораторному масштабі, а технології для продуктивнішого виробництва перебувають на стадії розроблення.

QuantumScape пропонує Osprey як відкриту платформу: автовиробники можуть застосовувати як катод компанії, так і власні твердотільні катоди. Терміни промислового запуску Osprey не оголошували. Для QSE-5 компанія планує виробничу лінію потужністю 100 МВт·год із початком виробництва у 2028 році.

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