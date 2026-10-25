В Ізраїлі рабин Елі Садан, духовний наставник голови партії «Народ Ізраїлю» Офера Вінтера, висловив підтримку її участі у виборах за два дні до голосування. Як повідомляє Jerusalem Post, це сталося попри спроби прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу переконати Садана вплинути на Вінтера, щоб той зняв партію з перегонів.

Підтримка участі у виборах

Садан побажав Вінтеру подолати виборчий бар’єр. На його думку, лише проходження партії Вінтера до Кнесету дасть Нетаньягу змогу сформувати повноцінний правий уряд. Рабин також заявив, що вважає Нетаньягу «чудовим прем’єр-міністром», який зробив багато для ізраїльтян, і хотів би, щоб він надалі обіймав цю посаду.

Водночас Садан заперечив повідомлення, нібито він закликав не голосувати за Вінтера через ризик непроходження виборчого бар’єра. За його словами, він такого не говорив.

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Спроби переконати Вінтера

Минулого тижня Нетаньягу та міністр фінансів Безалель Смотрич, який очолює ультраправу партію «Релігійний сіонізм», зустрічалися із Саданом. За даними видання, вони наголошували на ризику, що партія Вінтера не подолає виборчий бар’єр, а це може коштувати правому блоку місць у Кнесеті.

Нетаньягу закликав виборців не підтримувати невеликі праві партії, які перебувають поблизу виборчого бар’єра, та просив Вінтера знятися з перегонів, щоб «врятувати правих». Смотрич також пропонував Вінтеру посаду міністра в Міністерстві оборони в обмін на відмову від участі у виборах. Вінтер відкинув цю пропозицію і неодноразово заявляв, що не має наміру зніматися з виборів.

Партія «Народ Ізраїлю» підтримує кандидатуру Нетаньягу на посаду прем’єр-міністра. Водночас останні опитування показували, що вона або не долає, або лише незначно перевищує необхідний виборчий бар’єр.

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