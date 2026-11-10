У Брісбені, Австралія, міська рада запропонувала збільшити дозволену висотність забудови в розважальному районі Фортітьюд-Веллі до 40 поверхів. План Sustainable Growth Precinct Plan передбачає можливість зведення тисяч нових помешкань у межах стратегії «висотна забудова замість розростання міста».

Нові ліміти висотності

Згідно з проєктом, обмеження планують підвищити з 30 до 40 поверхів на ділянках між Ст-Полс-Террас і Брукс-стріт, уздовж Анн-стріт та поблизу Кафедрал-Плейс. На периферії району гранична висота будівель поступово зменшуватиметься до 30 поверхів і нижче.

Лорд-мер Брісбена Адріан Шріннер заявив, що нові правила для розважального району та захист від шуму мають бути посилені. За його словами, нові будівлі повинні проєктуватися з урахуванням того, що мешканці оселятимуться поруч із майданчиками нічного життя та живої музики. Про це повідомляє ABC News Australia.

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Консультації та критика

Громадські консультації щодо проєкту триватимуть з 13 листопада до 18 грудня, а остаточний план очікують у 2027 році. Фортітьюд-Веллі став останнім районом у цій стратегії: раніше підвищення лімітів висотності передбачили для Індорупіллі, Кариндейла та Нундаха. Біля торговельних центрів Індорупіллі й Кариндейла дозволена висота зросте до 25 поверхів, а поблизу селища та залізничної станції Нундах — до 15 поверхів. Ці зміни набудуть чинності 11 грудня.

Почесний професор Браян Робертс розкритикував підхід ради, назвавши його прикладом незв'язного поетапного розвитку. На його думку, 40-поверхові будівлі не відповідають масштабу Брісбена. Представниця Brisbane Residents United Елізабет Хендлі закликала владу зосередитися на соціальному житлі, а не на висотних житлових комплексах, і висловила занепокоєння щодо збереження характеру міста.

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