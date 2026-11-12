Рада директорів Nvidia готується розглянути звільнення Дженсена Хуанга — The Verge

Рада директорів Nvidia готується розглянути звільнення генерального директора Дженсена Хуанга після повідомлень про ймовірні позашлюбні стосунки, пише The Verge з посиланням на The Wall Street Journal. За даними WSJ, рада могла провести засідання щодо майбутнього Хуанга в компанії вже 11 листопада.

Повідомлення про ймовірні стосунки

The Verge зазначає, що The New York Times повідомила про другу ймовірну позашлюбну історію за участі Хуанга. За даними газети, йдеться про віцепрезидентку Nvidia з охорони здоров’я Кімберлі Павелл, яка підпорядковується гендиректору. NYT також повідомила, що їх могли зняти на відео під час березневої конференції Nvidia, коли вони виявляли прихильність одне до одного.

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Внутрішнє розслідування

Раніше Nvidia та Хуанг підтвердили стосунки з іншою жінкою, яку у повідомленнях називають імовірною китайською шпигункою. Як пише The Verge, після цього компанія заявила про початок внутрішнього розслідування та залучення колишнього федерального прокурора США Джуна Х. Кіма і юридичної фірми Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. За інформацією WSJ, рада директорів може ухвалити рішення щодо Хуанга до завершення цієї перевірки.

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