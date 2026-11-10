У Тайвані рада директорів TSMC схвалила інвестиції на суму до $1 млрд у розробників штучного інтелекту Anthropic та OpenAI. Йдеться про рішення найбільшого у світі контрактного виробника мікросхем, повідомляє Channel NewsAsia.

Розподіл інвестицій

TSMC планує витратити до $500 млн на придбання акцій Anthropic за ціною її первинного публічного розміщення. Ще до $500 млн компанія має намір спрямувати на купівлю привілейованих акцій OpenAI.

Розробник моделі Claude Anthropic у вівторок визначив ціновий діапазон свого IPO на рівні $70–78 за акцію. Компанія прагне досягти оцінки до $1,4 трлн, що може зробити її вихід на фондовий ринок одним із найбільших в історії. Окремо Anthropic залучає $26 млрд у межах приватного розміщення за участі інвесторів, зокрема Google, що належить Alphabet, Nvidia, AMD і Microsoft.

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Попит на ШІ-чипи

TSMC є ключовим постачальником для провідних компаній у сфері ШІ, зокрема Nvidia, чиї графічні процесори лежать в основі багатьох сучасних моделей штучного інтелекту. Виробник чипів прагне отримувати вигоду не лише від постачання ШІ-інфраструктури, а й від володіння частками в провідних розробниках цієї технології.

Минулого місяця TSMC повідомила про шостий поспіль квартал рекордного прибутку та заявила, що попит на чипи для ШІ залишається надзвичайно високим. Компанія очікує зростання виручки у 2026 році приблизно на 44%, водночас попит і надалі перевищує її виробничі потужності. TSMC також розширює виробництво, зокрема інвестує $265 млрд у виробничі потужності в Аризоні та оцінює можливі проєкти у Техасі.

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