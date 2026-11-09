Рада ЄС дозволила Італії додаткові видатки на оборону й енергетику — ANSA English

Рада ЄС з економічних і фінансових питань (ECOFIN) схвалила для Італії застосування Національної застережної норми (NEC), яка дає змогу збільшити видатки на оборону та енергетичну безпеку. Про це повідомляє ANSA English з посиланням на міністра економіки Італії Джанкарло Джорджетті.

Гнучкість для бюджету

За словами Джорджетті, рішення дасть країні можливість посилювати оборонні спроможності та енергетичну безпеку, водночас дотримуючись рекомендованої траєкторії чистих видатків і зберігаючи стійкість державних фінансів.

Міністр також заявив, що включення енергетики до механізму NEC стало результатом ініціативи Італії. На його думку, цим інструментом зможуть скористатися й інші європейські країни.

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Заходи в енергетиці

Італійська влада обговорювала з Єврокомісією заходи з енергетичної безпеки, для яких планує використати передбачену нормою гнучкість. Вони стосуються розвитку виробництва та зберігання енергії з відновлюваних джерел, підвищення енергоефективності шкіл, лікарень та інших громадських будівель.

До переліку також входить стала мобільність, зокрема місцевий транспорт і залізнична інфраструктура. Джорджетті зазначив, що Єврокомісія має після реалізації оцінити фактичні витрати за кожним окремим заходом. Італія подаватиме оновлення щодо цих заходів кожні шість місяців.

Ліміти на 2027–2028 роки

За даними міністра, закон про бюджет Італії на 2027 рік передбачає використання гнучкості NEC для оборонних витрат у межах до 0,3% ВВП у 2027 і 2028 роках. Ще до 0,3% ВВП у кожному з цих двох років передбачено для заходів із посилення енергетичної стійкості.

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