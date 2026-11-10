Рада ЄС схвалила відтермінування правил звітності про метан на рік — Anadolu Agency

Рада ЄС підтримала пропозицію Європейської комісії на рік відкласти вимоги щодо звітності та перевірки викидів метану для імпортерів викопного палива. Як повідомляє Anadolu Agency, вимоги щодо звітності та верифікації планують перенести до січня 2028 року. Остаточний графік ще мають узгодити Рада ЄС та Європейський парламент.

У жовтні Європарламент підтримав трирічне відтермінування частини зобов’язань. Рада ЄС 6 листопада схвалила коротший, однорічний варіант, однак додала механізм перегляду. Єврокомісія до 30 вересня 2027 року має оцінити, чи готові необхідні умови для запуску системи звітності, що потенційно може відкрити шлях до нового перенесення строків.

Строки для імпортерів

За пропозицією Ради ЄС, термін подання даних про інтенсивність викидів метану перенесуть до серпня 2029 року, а строк дотримання лімітів викидів — до серпня 2031 року. Уряди держав ЄС пояснюють потребу у відтермінуванні ризиками для постачання газу на тлі війни на Близькому Сході та зростання цін.

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Директорка з енергетичної політики Environmental Defense Fund Europe Леа Пілснер заявила, що рік дасть компаніям і урядам час підготуватися. Водночас вона попередила, що кілька точок перегляду створюють ризик для реалізації регулювання та посилюють невизначеність для інвесторів і компаній, які вже готувалися до виконання нових вимог.

Аргументи екологічних організацій

Менеджер Clean Air Task Force з питань політики щодо метану в Європі Пабло Лопес Легаррета назвав позицію Ради ЄС кроком у правильному напрямку, але наголосив, що «один рік має означати один рік». За його словами, щороку відтермінування стандарту означає додаткові 1–2 млн тонн викидів метану.

Метан утримує понад у 80 разів більше тепла, ніж така сама кількість вуглекислого газу, якщо оцінювати вплив упродовж 20 років. За даними ЄС, викиди метану спричиняють близько 30% глобального потепління. Представники Environmental Defense Fund Europe також посилаються на оцінку Міжнародного енергетичного агентства: застосування доступних технологій зі скорочення викидів метану може в короткостроковій перспективі додатково спрямувати на ринки майже 15 млрд кубометрів газу.

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