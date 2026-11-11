Рада Кардіффа вирішить, чи дозволити нічний бій Джошуа та Ф’юрі — Interia Sport

У Кардіффі підкомітет із ліцензування міської ради 25 листопада розгляне запит Millenium Stadium щодо продовження годин роботи до 3:00. Це необхідно для запланованого на 11 грудня поєдинку Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі, повідомляє Interia Sport.

Запит на нічний режим

Головний бій вечора має відбутися о 1:00 за місцевим часом. Стадіон звернувся по разовий дозвіл працювати до 3:00. Millenium Stadium обрали замість лондонського Wembley, зокрема через наявність даху та можливість пізнішого завершення заходу.

За даними видання, на Wembley спортивний вечір мав би завершитися о 23:00 за місцевим часом. Організатори прагнуть провести головний поєдинок пізніше, щоб залучити більшу аудиторію на американському ринку.

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Заперечення мешканців

Деякі жителі Кардіффа виступили проти продовження роботи арени. Один із них закликав раду відхилити заявку в нинішньому вигляді, посилаючись на можливі додатковий шум, безлад і порушення спокою в ранкові години.

Інший мешканець заявив, що крики, співи та антисоціальна поведінка після заходу можуть завадити сім'ям, які живуть поруч зі стадіоном. Він також висловив занепокоєння поєднанням нічного вживання алкоголю та відсутності транспорту.

Як зазначає Interia Sport із посиланням на TalkSPORT, відмова у зміні умов ліцензії потенційно може поставити під загрозу проведення бою.

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