Міська рада Лонсестона в Австралії планує скоротити близько 10 штатних одиниць керівного рівня в еквіваленті повної зайнятості. Очікується, що це дасть змогу заощаджувати близько $1,9 млн на рік на витратах на персонал, повідомляє ABC News Australia.

Зміна структури ради

Генеральний директор міської ради Сем Джонсон повідомив працівників і членів міської ради про зміни електронним листом 26 жовтня. У заяві рада зазначила, що змінює організаційну структуру та працює з працівниками, яких торкнеться це рішення.

За оцінкою ради, реорганізація має забезпечити значну операційну економію без погіршення надання послуг. Зміни стосуються структури команд і робочих мереж та ґрунтуються на нещодавніх заходах із підвищення продуктивності.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Музейні посади та переведення працівників

За даними ABC News Australia, частина скорочень може торкнутися працівників Музею та художньої галереї королеви Вікторії в Лонсестоні. Рада заявила, що там, де це можливо, розглядатиме переведення працівників на інші посади.

Бюджет Лонсестона на 2026–2027 роки передбачає базовий операційний дефіцит у $2,2 млн. Зміни планують запровадити наприкінці січня.

Секретарка тасманійського відділення Австралійської профспілки працівників сфери послуг Таш Ворк заявила, що профспілка домагатиметься справедливих виплат при звільненні або прийнятних варіантів переведення для своїх членів. Вона також наголосила на потребі не допустити негативного впливу кадрових скорочень на послуги для громади.

Читай нас у