У столиці Гаїті Порт-о-Пренсі та за її межами тисячі людей вийшли на вулиці на підтримку президента Сальвадору Найіба Букеле й сальвадорських військових, які беруть участь у боротьбі з бандами. Учасники акцій закликали Букеле не припиняти боротьбу та надати силам, що протистоять бандитським угрупованням, дрони й роботизованих собак.

Як повідомляє France 24, Рада міністрів Гаїті ратифікувала угоду про співпрацю із Сальвадором, однак подробиць документа не оприлюднила. Міністр юстиції Гаїті Патрік Пеліссьє, який перебуває в Сальвадорі, заявив, що конкретної дати виведення сальвадорських військ немає. За його словами, їхня підтримка потрібна для посилення гаїтянської поліції щонайменше до виборів, запланованих на наступний рік.

Підтримка сальвадорських військових

Минулого місяця Букеле направив до Гаїті близько 2 500 військових після нападу 18 жовтня на чотирьох сальвадорських авіатехніків, які досі вважаються зниклими безвісти. У країні тривають сутички між бандами та силами, що діють за підтримки гаїтянської влади. За наведеними у матеріалі даними, за останні п’ять років у Гаїті загинули понад 20 тисяч людей, а банди контролюють приблизно 70% Порт-о-Пренса.

У вівторок удень поліція застосувала сльозогінний газ і розігнала натовп, який прямував до стадіону, нещодавно убезпеченого гаїтянськими та іноземними силами. Банди контролювали його понад два роки, через що збірна Гаїті не могла проводити вдома відбіркові матчі чемпіонату світу.

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Застереження експертів

Аналітики International Crisis Group застерегли, що в Гаїті досі немає довгострокового плану безпеки після можливого виведення іноземних сил. У звіті організації, заснованому на понад 100 інтерв’ю з посадовцями в Гаїті та за її межами, йдеться про брак стратегії для визначення загроз, координації силових структур і тривалого зниження рівня насильства.

За даними звіту, у Національній поліції Гаїті торік було не більш як 8 тисяч активних співробітників на країну з майже 12-мільйонним населенням. International Crisis Group закликала поліпшити оплату праці, соціальні гарантії та умови служби поліцейських, запровадити спеціалізоване навчання й чітку систему службового просування, що ґрунтується на результатах роботи, а не політиці.

В ООН повідомляли, що від липня 2025 року до вересня 2026 року внаслідок ударів дронів загинули щонайменше 87 цивільних, серед них 21 дитина. Віцепрезидент Сальвадору Фелікс Ульйо заявив, що двосторонню угоду з Гаїті не оприлюднюватимуть. Ульйо та міністр безпеки Сальвадору Густаво Вільяторо також зазначали, що військові повернуться додому після виявлення чотирьох зниклих авіатехніків.

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