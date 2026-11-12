Рада Мортон-Бей закриє табір для бездомних після погрози позовом — ABC News Australia

Рада міста Мортон-Бей у штаті Квінсленд, Австралія, погодилася закрити спеціально відведений майданчик для кемпінгу бездомних у парку Вайлі в передмісті Петрі. Рішення ухвалили після того, як державна структура Economic Development Queensland пригрозила місцевій владі юридичними діями.

Умови державного органу

У серпні рада дозволила безкоштовний кемпінг для людей, які переживають бездомність, у парку Вайлі. Economic Development Queensland заявила, що майданчик є незаконним, оскільки парк розташований у межах пріоритетної зони розвитку Moreton Bay Central.

Як повідомляє ABC News, у листі до ради державний орган пообіцяв не вживати юридичних заходів, якщо та виконає перелік вимог. Зокрема, рада не повинна реєструвати нових людей на майданчику, а нинішні мешканці мають залишити його після завершення 21-денного строку реєстрації.

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Парк мають звільнити

Генеральний директор Economic Development Queensland Джуліан Сіммондс заявив, що можливість юридичних дій зберігатиметься, доки парк не буде повністю звільнений. Він зазначив, що відкличе повідомлення з вимогою надати пояснення після підтвердження завершення пробних реєстрацій та звільнення парку Вайлі.

Після виїзду людей рада також має контролювати територію, щоб ніхто не намагався знову там оселитися. Мер Мортон-Бей Пітер Фланнері повідомив, що муніципалітет виконає вимогу влади штату. За його словами, судове оскарження могло б коштувати платникам місцевих податків мільйони доларів і, ймовірно, завершилося б поразкою ради.

Фланнері наголосив, що рада створила майданчик як короткострокове рішення проблеми хронічної бездомності, зокрема в людних громадських місцях на набережній Редкліффа. Він також заявив, що майданчик забезпечив безпечніше місце для людей, які не мають доступу до екстреного чи підтримуваного житла в Мортон-Бей.

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