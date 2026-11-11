Рада Ньюкасла заборонила акції Rising Tide на громадських землях — ABC News Australia

Міська рада Ньюкасла в Австралії заборонила кліматичній групі Rising Tide проводити протести й інші заходи на землях, що належать громаді, «відтепер і надалі». Відповідну пропозицію ухвалили завдяки вирішальному голосу лорд-мера Ньюкасла Гевіна Морріса, повідомляє ABC News Australia.

Заборона також поширюється на групи, пов’язані з Rising Tide. Раніше міська рада дозволяла активістам організовувати захід у Кемп-Шортленді поблизу гавані. Серед подій, яких стосується рішення, — People’s Blockade of Newcastle Harbour, запланований на лютий наступного року.

Позиція мера та ради

Гевін Морріс заявив, що підставою для рішення стали занепокоєння щодо безпеки під час попередніх акцій Rising Tide. За його словами, учасники неодноразово виходили за встановлені межі, попри прохання дотримуватися їх. Мер також пояснив, що згадка про пов’язані організації має не допустити проведення таких самих протестів під іншими назвами.

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Радниця від Партії зелених Шивон Ішервуд голосувала проти. Вона заявила, що демократія потребує права на свободу слова й мирний протест, а представники ради мають захищати це право на територіях, які перебувають у їхньому віданні.

Поліція звернулася до суду

Активіст Rising Tide Зак Шофілд назвав рішення ради надмірним. Він заявив, що за три попередні блокади, в яких брали участь сотні людей на воді, майже не було серйозних проблем із безпекою.

Найближча акція групи — анти-вугільний Paddle for the Planet у гавані Ньюкасла — не передбачає використання громадських земель, тому заборона ради на неї не поширюється. Водночас Верховний суд Нового Південного Уельсу розглядає заяву поліції про заборону цього заходу. Суду повідомили, що участь можуть взяти до 785 людей, з яких щонайменше 500 уже зареєструвалися. Поліція висловила побоювання щодо безпеки учасників на воді та можливих контрпротестів після завершення п’ятигодинної акції.

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