Рада директорів Nvidia не розглядає повернення Дженсена Хуанга на посаду генерального директора компанії. Про це співрозмовник, обізнаний із ситуацією, повідомив The Hill.

Заклики повернути Хуанга

Хуанг, багаторічний генеральний директор Nvidia, подав у відставку минулого четверга. Як пише The Hill, Financial Times повідомила, що він обговорює можливе повернення із союзниками у Кремнієвій долині.

Після відставки Хуанга поширювалися петиції із закликом відновити його на посаді. Президент США Дональд Трамп заявив, що не заперечував би проти такого рішення, та додав, що, на його думку, Хуанг засвоїв важливий урок.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Відкритий лист на підтримку повернення колишнього керівника підписали понад 170 тисяч людей. Серед підписантів — гендиректор SpaceX Ілон Маск, співзасновник Uber Тревіс Каланік, гендиректор Epic Games Тім Свіні та гендиректор Y Combinator Гаррі Тан. Автори листа закликали повернути Хуанга на час незалежного розслідування та просили раду надати переконливі докази того, що його усунення відповідає інтересам Nvidia.

Розслідування

Рада директорів Nvidia розпочала розслідування минулого тижня, ще до відставки Хуанга. Водночас законодавці у Конгресі США почали власні перевірки, зазначає The Hill.

Читай нас у