Рада Nvidia вирішує долю гендиректора Дженсена Хуанга — Kathmandu Post

Рада директорів Nvidia у середу зібралася для ухвалення рішення щодо можливого усунення з посади генерального директора Дженсена Хуанга. Про це повідомляє Kathmandu Post з посиланням на обізнане джерело. Компанія не надала оперативного коментаря щодо засідання ради.

Можливий відхід Хуанга може створити проблему наступництва для виробника чипів, ринкова вартість якого оцінюється приблизно у 4 трлн доларів. Хуанг є співзасновником Nvidia, володіє близько 3,6% акцій компанії та не має очевидного наступника. Аналітик D.A. Davidson Гіл Лурія заявив, що негайне усунення керівника було б складним через відсутність плану передачі повноважень, однак рада може діяти, якщо отримає докази порушення закону чи корпоративних правил.

Реакція ринку

Після того як The Wall Street Journal написала про можливу підготовку до усунення Хуанга, акції Nvidia після завершення основної сесії знизилися приблизно на 8%. Цього тижня, з урахуванням цього падіння, ринкова вартість компанії скоротилася приблизно на 600 млрд доларів — відтоді, як рада оголосила про розслідування стосунків Хуанга з китайською бізнесвумен.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Водночас акції конкурентів Nvidia — AMD і Broadcom — після завершення основної сесії зросли на 4% та 3% відповідно. Один з аналітиків пов'язав це з очікуваннями інвесторів, що конкуренти можуть отримати частку ринку.

Розслідування ради

У недільній записці для працівників Хуанг визнав, що був невірним дружині, та заявив, що бере на себе повну відповідальність, не уточнивши обставин. Того ж дня рада директорів Nvidia почала перевірку, чи не став він ціллю операції іноземної розвідки. Розслідування ведуть незалежні директори за участю зовнішніх юристів; на момент його початку рада висловлювала довіру Хуангу.

New York Times також повідомила з посиланням на п'ятьох людей, які працювали в Nvidia, про ймовірні позашлюбні стосунки Хуанга з віцепрезиденткою компанії з питань охорони здоров'я Кімберлі Пауелл, яка йому підпорядковувалася. Reuters зазначало, що не змогло одразу перевірити цю інформацію. Окремо Хуанг може зіткнутися з повісткою до Конгресу США, якщо не відповість на запит провести закритий брифінг щодо тверджень про його близькі стосунки з китайською бізнесвумен. Американська розвідка заявляла, що ця жінка сприяла постачанню чипів Nvidia китайським компаніям.

Читай нас у