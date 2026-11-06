Рада Україна—НАТО провела позачергову зустріч у Брюсселі — Anadolu Agency

Рада Україна—НАТО провела позачергове засідання у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі, Бельгія, де обговорили термінові оборонні потреби України напередодні зими, повідомляє Anadolu Agency.

Учасники засідання

Зустріч очолив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Українську сторону представляли Сергій Боєв, який був присутній у Брюсселі, та Сергій Собко, який долучився до засідання через відеозв’язок. Вони поінформували представників держав-союзниць про актуальні потреби України.

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Потреба в постачаннях і фінансуванні

Місія України при НАТО заявила про необхідність максимально мобілізувати партнерів, прискорити ухвалення нових рішень і перетворити раніше оголошені зобов’язання на конкретні постачання обладнання або перекази коштів. За її оцінкою, засідання було особливо важливим перед зустріччю Контактної групи з питань оборони України, запланованою на 17 листопада під керівництвом Великої Британії та Німеччини.

Українська місія також повідомила, що партнерам надали оновлену інформацію про масштаб і характер загроз з боку Російської Федерації — держави-агресора, а також про пріоритетні потреби України для поточних оборонних завдань і наступного року.

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