Рада в Австралії підтримала трасу через природний заповідник — ABC News Australia

Рада регіону Квінбіян-Палеранг в Австралії схвалила пріоритетний варіант продовження дороги, який передбачає прокладання маршруту через природний заповідник Wandiyali-Environa. Обраний маршрут, відомий як п'ятий варіант, мають передати на розгляд уряду штату Новий Південний Уельс.

Як повідомляє ABC News Australia, заповідник площею 300 гектарів охоплює відкриті лісові масиви та луки. Тут є рідкісні або такі, що перебувають під загрозою зникнення, види рослин і тварин, зокрема какаду ґанґ-ґанґ та рожевохвості черв'якові ящірки. Раніше цього року на території також помітили коалу, яка рідко трапляється в регіоні Австралійської столичної території.

Аргументи ради

Мер ради Кенрік Вінчестер назвав п'ятий варіант єдиним життєздатним. За його словами, усі розглянуті маршрути мають проблемні аспекти, однак рада не підтримує прокладання дороги через наявну житлову забудову. Він пояснив, що рада воліла б обмежити вплив на територію заповідника, а не зносити чи примусово викуповувати будинки.

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Обраний варіант дорожчий за кілька альтернативних, проте консультантський звіт визначив для нього вищий показник співвідношення витрат і вигод. Рада планує провести дослідження, щоб обґрунтувати необхідність цього маршруту перед міністром довкілля Нового Південного Уельсу.

Заперечення природоохоронців

Координаторка з питань довкілля та власниця землі Керолін Ларкгем виступила проти рішення ради. Вона зазначила, що існують альтернативні маршрути, а заповідник продовжує давати нові спостереження за регіонально рідкісними видами.

Голова робочої групи з біорізноманіття Conservation Council ACT Метт Віттінг заявив, що розуміє потребу мешканців Ґуґонга в поліпшенні транспортного сполучення з Канберрою та Австралійською столичною територією. Водночас він наголосив, що на охорону цієї території витратили 25 років роботи. Ларкгем також зазначила, що фрагментація середовища існування завдає природним територіям поступової шкоди. Рішення уряду штату очікують не раніше середини наступного року.

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