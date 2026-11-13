Радбез ООН продовжив мандат MINUSCA в ЦАР до 2027 року — Anadolu Agency

Рада Безпеки ООН одностайно ухвалила резолюцію про продовження мандата Багатовимірної інтегрованої місії ООН зі стабілізації в Центральноафриканській Республіці (MINUSCA). Її роботу продовжили до 15 листопада 2027 року, повідомляє Anadolu Agency.

Місія діє з 2014 року

MINUSCA створили у 2014 році для реагування на безпекову, гуманітарну, правозахисну та політичну кризу в Центральноафриканській Республіці, а також її регіональні наслідки. Країна переживає нестабільність із 2013 року, коли державний переворот спричинив збройний конфлікт, масове переміщення населення та затяжну гуманітарну кризу.

У 2019 році уряд ЦАР і 14 збройних угруповань уклали мирну угоду, однак насильство в окремих частинах країни триває. Ситуація з безпекою також погіршилася на північному сході держави поблизу кордонів із Суданом і Чадом через наслідки війни в Судані.

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Напади на кордоні

У червні збройні угруповання захопили прикордонне місто Ам-Дафок. Тисячі людей були змушені залишити свої домівки, а під час нападу на базу ООН поранення дістали шестеро миротворців MINUSCA.

ООН застерегла від передчасного виведення миротворчого контингенту. Організація наголосила, що передання відповідальності за безпеку національній владі має відбуватися поступово та з урахуванням ситуації на місцях.

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