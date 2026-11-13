Радбез ООН продовжив на рік санкції, пов’язані з Єменом — Al Jazeera

Рада Безпеки ООН одностайно проголосувала за продовження на один рік санкційних заходів, пов’язаних із Єменом, зокрема заморожування активів і обмежень на поїздки. Рада також зажадала припинити атаки хуситів на Саудівську Аравію.

Як повідомляє Al Jazeera, мандат Групи експертів ООН з Ємену, яка надає рекомендації щодо санкцій, також продовжили. У резолюції засудили військову ескалацію хуситів, їхні морські й транскордонні атаки проти Саудівської Аравії, а також погрози комерційним суднам.

Перехоплення дронів у Саудівській Аравії

Того ж дня коаліція на чолі із Саудівською Аравією заявила про перехоплення ймовірно хуситських безпілотників над регіоном Ер-Ріяд і Східною провінцією королівства. Речник хуситів Ях'я Саріа стверджував, що рух атакував нафтову та військову інфраструктуру Саудівської Аравії, зокрема насосну станцію на трубопроводі Схід—Захід і нафтовий об’єкт у Янбу на Червоному морі.

Саріа також заявив про атаку безпілотником на військово-транспортний літак в аеропорту Шарура та про влучання балістичної ракети в авіабазу Хаміс-Мушайт. Ці дані наведені як твердження представника хуситів. Він також заявив про атаку на штаб-квартиру Saudi Aramco в Ер-Ріяді та відкинув твердження Саудівської Аравії про нібито атаку хуситів на регіон Мекки.

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Саудівська влада повідомляла, що перенаправила трубопроводом Схід—Захід до Янбу близько 4 млн барелів сирої нафти на добу, що становить приблизно 4% світових поставок.

Гуманітарна ситуація в Ємені

Рада Безпеки закликала всі сторони утримуватися від ескалаційних дій і розв’язувати суперечки шляхом переговорів. Водночас вона наголосила, що санкційні обмеження не мають поширюватися на гуманітарну допомогу та постачання для базових потреб цивільного населення.

Управління ООН з координації гуманітарних питань повідомило, що від початку серпня в Ємені переміщені понад 333 тисячі людей, зокрема більш як 24 тисячі — протягом останнього тижня. За даними відомства, насильство пошкоджує медичні заклади, змушує сім’ї залишати домівки та перешкоджає роботі гуманітарних організацій.

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