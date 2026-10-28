Ради Центральної Австралії повідомляють про труднощі з доступом до державного фінансування відновлення після сильних опадів і повеней, що пошкодили дороги та ізолювали віддалені громади. Майже через вісім місяців після негоди частина заявок усе ще перебуває на розгляді, повідомляє ABC News Australia.

Заявки та витрати рад

Мер регіональної ради Барклі Сід Вашист заявив, що в лютому та березні повені зачепили приблизно 70% доріг ради. Її першу заявку на фінансування подали лише раніше цього місяця. Заявка на суму від 4,3 млн до 4,7 млн доларів охоплює понад 30 доріг і 127 пошкоджених ділянок у восьми громадах.

За словами Вашиста, раді довелося авансом оплачувати роботу інженерів і консультантів, водночас термінів ухвалення рішення щодо фінансування їй не повідомили. Він наголосив, що рада не хоче увійти в наступний сезон дощів без початку відновлювальних робіт.

Генеральна директорка регіональної ради Макдоннелл Белінда Уркхарт заявила, що раді не вдалося отримати кошти на усунення наслідків тих самих повеней. Вона вважає вимоги до заявок надто складними для віддалених рад. За її словами, чинні правила також не дозволяють спрямовувати кошти на будівництво нових мостів або переправ у районах, схильних до повеней, де таких споруд раніше не було.

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Уряд визнав затримки

Генеральний директор міської ради Аліс-Спрінгс Пітер Варріс також сказав, що не вважає, що його рада отримала фінансування для відшкодування раніше завданої повенями шкоди. Він запропонував запровадити авансові виплати, щоб ради могли залучати підрядників і починати роботи до отримання компенсації.

Федеральна міністерка з питань управління надзвичайними ситуаціями Крісті Макбейн підтвердила, що система працює за принципом відшкодування витрат: ради подають заяви через уряд Північної території. Вона визнала, що процедура триває надто довго. Національна робоча група, до якої входять регіональна рада Барклі та міська рада Кетрін, вивчає затримки.

Уряд Північної території підтвердив, що заявка Барклі ще оцінюється. Заяви міської ради Аліс-Спрінгс, подані у червні та оновлені в серпні, також перебувають на розгляді. Водночас уряд повідомив, що регіональна рада Макдоннелл офіційної заяви не подала, хоча подання заявок на реконструкцію відкрите до квітня. Представник уряду визнав, що національні вимоги ускладнюють подання заявок деякими радами, і повідомив про спільну з федеральною владою роботу над спрощенням процедур.

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